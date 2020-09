Cantor Harry Styles adia shows no Brasil

O cantor inglês Harry Styles anunciou nesta terça-feira (15) que não fará mais, ao menos por enquanto, o show de sua turnê Love On Tour pela América do Sul. Havia uma data no Brasil, onde o artista faria shows em São Paulo, dia 7 de outubro, e no Rio, dia 9.

Seu próprio comunicado diz o seguinte: “A saúde e a segurança de todos continuam sendo nossa prioridade. Eu realmente espero fazer os shows conforme planejado para 2021, mas continuarei monitorando a situação nas próximas semanas e meses. Mal posso esperar para ver todos vocês na estrada assim que for seguro.”

Harry Edward Styles começou sua estrada em 2010, depois de fazer um teste solo para participar da série britânica The X Factor. Eliminado logo na primeira etapa, acabou sendo reconduzido à cena para formar a boy band One Direction. Desde 2016, atua como artista solo, lançado pela Columbia Records e seu primeiro single, Sign of the Times, chegou ao número um nas paradas do Reino Unido. Seu segundo álbum, Fine Line, é de 2019, e tem um feito importante: com ele, Styles quebrou o recorde como a maior estreia de vendas de um artista masculino inglês nos EUA.