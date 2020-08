Cantor de 'La Bamba', Trini Lopez morre vítima de covid-19

Cantor e guitarrista norte-americano, Trini Lopez, autor do sucesso If I had a Hammer, morreu nesta terça-feira, 11, vítima de complicações da covid-19, aos 83 anos. As primeiras informações vieram da revista Palm Springs Life.

O álbum de estreia, Trini Lopez at PJ's, trouxe seu clássico maior If I Had a Hammer, que estourou nas paradas em vários países e chegou ao número 3 nos Estados Unidos. No próximo, uma versão explosiva de La bamba, de Ritchie Valens, e mais as canções Lemon Tree, I'm comin 'home, Cindy, Sally was a good old girl, Michael, Gonna get along without ya' now e The bramble bush o colocaram definitivamente no mapa do rock.

Trini é do Texas e deixava isso bem claro em seu visual. Era filho de pais mexicanos e recebeu o nome de Trinidad Lopez III. Suas primeiras bandas vieram aos 15 anos e, em 1958, seu grupo The Big Beats assinou com a Columbia Records após gravar com o produtor de Buddy Holly, Norman Petty. No cinema, Lopez fez uma passagem pelo filme Os Doze Condenados, de 1967, contracenando com Lee Marvin, Charles Bronson e Donald Sutherland.