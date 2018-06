Canção satírica sobre Putin é premiada no Grammy

A canção satírica Putin do compositor e cantor americano Randy Newman, dedicada ao presidente russo foi premiada neste ano no Grammy.

A música ironiza a glória do dirigente russo, que atualmente busca um quarto mandato, que em caso vitória o manteria no poder até 2024.

"Ele pode fazer funcionar um reator nuclear com o hemisfério esquerdo de seu cérebro", canta Randy Newman, de 74 anos. "Quando ele tira a camisa, deixa as mulheres loucas, quando ele tira a camisa, tenho vontade de ser mulher".

Ao final da canção, as mulheres do coro tomam a palavra, supostamente representando a voz do povo russo. "Nos levará à terra prometida", dizem. "Tem razão, maldição", responde, "porque sou o 'Putin Man'".

Talentoso compositor que já conquistou seis prêmios Grammy e duas estatuetas do Oscar, Randy Newman escreveu canções mais clássicas, como I Love L.A. ou um dos temas do filme Toy Story, You've Got a Friend in Me. Também é conhecido por seus títulos satíricos como Sail Away.