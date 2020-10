Campanha cria fundo para brasileiros que trabalham com cultura na Flórida

Como toda a área cultural, os artistas brasileiros que vivem na Flórida estão vivendo um momento complicado por causa da pandemia de coronavírus. Na tentativa de minimizar a situação, a Heartbeat Foundation, organização sem fins lucrativos, e a banda mineira Onze: 20 elaboraram a campanha Enough - Soffering no More, que vai arrecadar doações com o objetivo de criar um fundo de ajuda emergencial no valor de US$ 500 para cada um dos trabalhadores dos diversos setores culturais.

Como parte do projeto, a Fundação e a Onze: 20 divulgam no dia 12 a música Chega de Sofrer, marcando o início oficial da campanha. Iniciativa conta ainda com apoio de músicos nacionais e internacionais, como Paula Lima, Elba Ramalho, Gian e Giovanni, Vibes Up Strong, Sandami, Kell Smith, Adelmo Case, Don & Juan e Vitor Kley. “O fechamento dos locais para realização de manifestações culturais e as políticas de distanciamento social tornaram exposições, shows, concertos e eventos difíceis de serem executados. Muitos artistas, músicos e outros profissionais da indústria do entretenimento estão tendo dificuldade para sobreviver”, afirma Luciano Sameli, presidente e CEO da Heartbeat Foundation.

Banda mineira de reggae e dona do hit Meu Lugar, a Onze: 20 participará da edição 2020 do Brazilian Festival of Pompano Beach, que será realizado nos dias 12 e 13 de dezembro. O tradicional evento, realizado há nove anos, é uma importante oportunidade de trabalho para os artistas radicados na regiação. Para se ter uma ideia, na edição passada, foram criadas 700 vagas de trabalho temporário gerando US$ 250 mil de renda para esses profissionais.

Todos os envolvidos estão unindo esforços para ajudar esses brasileiros, que perderam empregos, tiveram empresas fechadas, redução de contratos de trabalho, além de não conseguirem enviar auxílio às famílias no Brasil. Segundo dados oficiais do governo, mais de 300 mil brasileiros vivem hoje na Flórida.

Informações mais detalhadas do projeto e formas de colaborar estão no site www.sufferingnomore.org.