Campanha com artistas brasileiros homenageia trabalhadores da produção de alimentos

Artistas brasileiros e de outros países da América Latina e do Caribe participam de uma campanha para homenagear agricultores e trabalhadores do setor de alimentos que têm garantido a produção, o transporte, a comercialização e o abastecimento da região na pandemia do novo coronavírus.

Entre os artistas estão nomes como Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Paulo Miklos, Mart'nália e Tony Belloto. A campanha é promovida pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), com apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).

Manuel Otero, diretor-geral do IICA, diz que a ação tem como objetivo prestigiar o trabalho daqueles que produzem alimentos. “Por isso, iniciamos esta campanha, contatamos artistas renomados dos mais diferentes países que, voluntariamente, decidiram aderir a esta proposta", afirmou o diretor do organismo com presença em 34 países.

"Como organismo internacional de apoio e fomento aos países das Américas no desenvolvimento agrícola e bem-estar rural, estamos elaborando uma série de ações para tentar apoiá-los, assim como os trabalhadores do campo e de toda a cadeia de alimentos, incluindo produção, transporte e comércio”.

Gilberto Gil canta Soy Loco por Ti América:

Gil, que foi ministro da Cultura no primeiro governo do ex-presidente Lula, gravou vídeo com música Soy Loco por Ti América, dele e de Capinan, um dos clássicos da Tropicália. Carlinhos Brown cantou Teia da Felicidade e Paulo Miklos escolheu É preciso saber viver, hit de Roberto e Erasmo Carlos que ele já gravara com os Titãs, banda da qual fez parte, em 1998. Outros cantores como os argentinos León Gieco, Teresa Parodi, Soledad Villamil e Victor Heredia também participaram.

De acordo com o último censo agropecuário, em 2017, há 15 milhões de pessoas vivendo em estabelecimentos rurais no Brasil. Os agricultores familiares são donos de quase 80% do total de 5 milhões de propriedades rurais do País, que é um dos principais produtores de alimentos como carne bovina, de frango, soja, milho, laranja e açúcar. / Colaborou Renato Vieira