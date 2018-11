Camila Cabello lidera premiação MTV Europe Music Awards e pede que fãs votem nas eleições dos EUA

A cantora de origem cubana Camila Cabello foi a grande vencedora da premiação MTV Europe Music Awards na noite de domingo, levando para casa os troféus de Melhor Música, Melhor Artista, Melhor Videoclipe e Melhor Artista dos EUA, em uma cerimônia que contou com apresentação vibrante de Janet Jackson.

Camila, de 21 anos, que já tinha liderado a premiação MTV Video Music Awards em agosto, pediu que seus fãs norte-americanos votem nas eleições parlamentares de terça-feira, 6, enquanto percorria o tapete vermelho de Bilbao, cidade do norte da Espanha.

A cantora, que chegou à fama como integrante do grupo Fifth Harmony, fundado na versão norte-americana do programa X-Factor, disse que fica feliz em ser um exemplo.

“Sinto que, para mim, a mensagem sempre foi fazer aquilo que faz você feliz, mesmo que seja assustador, vale a pena correr o risco porque sua felicidade é sua responsabilidade”, disse.

“Essa sempre foi a minha mensagem e falo muito disso, mas sinto que é uma boa mensagem. E sim, muito importante, vão votar!”

A cerimônia aconteceu no centro de exibições de Bilbao e foi apresentada por Hailee Steinfeld, que cantou Back to Life, música que fará parte da trilha sonora de seu próximo filme, Bumblebee.

Alguns outros vencedores da noite foram Dua Lipa, que levou o prêmio de Melhor Artista Pop, Shawn Mendes, Melhor Performance ao Vivo e 5 Seconds of Summer, Melhor Artista de Rock.