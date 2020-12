Caetano Veloso faz live de Natal com músicas pedidas pelo público

Caetano Veloso vai fazer mais uma live antes do Natal. Com o nome de Vai Ter Natal, sua apresentação será nesse sábado (19), transmitida ao vivo pelo YouTube do artista e, ao mesmo tempo, pelo Canal Like (530 da Claro) e pelo Canal do Cliente (500 da Claro). Ele começa a tocar a partir das 21h, quando passa a apresentar o que tem chamado de “repertório surpresa”, mas sem novidades. A lista vai incluir as músicas mais pedidas pelo público em suas redes sociais.

Por meio da hashtag #LivedoCaetanodeNatal e de enquetes que serão colocadas no perfil do Instagram do artista, o público começou a sugerir desde a semana passada os hits que queriam ouvir. Denter eles, aparecem Alegria Alegria, Luz do Sol, Reconvexo, Odara, O Leãozinho, Trem das Cores e várias outras. O show foi idealizado pela empresa N.Ideias, uma companhia de estratégias do publicitário Nizan Guanaes.