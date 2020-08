Caetano Veloso faz 78 anos e se rende às lives

Caetano Veloso se rendeu às lives. O cantor baiano, que resistiu ao formato desde o início apesar de anunciar que não era contra o formato, vai usar o dia de seu aniversário de 78 anos, nesta sexta (7), para sua primeira investida. O show que terá a companhia de seu filho Tom Veloso será exibido pela Globoplay a partir das 21h30.

Outro motivo que o faz ressurgir direto de sua quarentena é poder fazer o lançamento de um novo single nas plataformas digitais. A música Talvez é um impressionante investimento de produção artística em tempos de pandemia. Ela foi feita pelo violonista e compositor Cezar Mendes e Tom Veloso, e teve Mario Adnet na produção, arranjo e violão, Marcos Nimirichter ao piano, Jorge Helder ao contrabaixo, Antonio Neves na bateria, Daniel Carvalho na mixagem e masterização e o maestro Kleber Agustinho da Silva regendo a St Petersburg Studio Orchestra. Sim, Caetano, ou melhor, Mario Adnet, escreveu os arranjos e a canção ganhou acompanhamento de uma orquestra de cordas com 12 violinistas, 6 violas, quatro violoncelos e dois contrabaixos.

Caetano falou em um texto de divulgação sobre o projeto: “A música é uma coisa essencial em Cezar Mendes. Ele sente as harmonias e acompanha os caminhos possíveis das melodias como respira, como deixa o sangue circular. Tendo ensinado muito a Tom sobre como se exprime isso com os dedos nas cordas do violão, revelou no discípulo um talento para por palavras em música semelhante ao dos melhores letristas de sambas-canções dos anos 1940. Tom passou a não só compor música com o mestre como a letrar melodias deste de modo natural. Fiquei feliz de gravar Talvez com meu filho Tom. A elegância do arranjo de Mario Adnet nos deixou relaxados”