Caetano Veloso e os filhos Moreno, Zeca e Tom fazem nova apresentação em SP

Caetano Veloso retorna a São Paulo em dezembro para se apresentar ao lado dos filhos Moreno, Zeca e Tom. O show Ofertório será realizado no dia 14 no Credicard Hall. O título Ofertório vem de uma canção feita especialmente para a missa de 90 anos da mãe de Caetano, dona Canô, e, para emocionar ainda mais, o repertório foi escolhido exclusivamente por Moreno, Zeca e Tom.

Sucessos como O Leãozinho, Reconvexo, Um canto de afoxé para o bloco do Ilê e a nova composição Todo Homem, de Zeca, estarão no set da apresentação. Além disso, em maio deste ano foram lançados o CD e DVD Ofertório. As músicas também estão disponíveis em todas as plataformas digitais.

Os clientes do cartão Credicard contarão com pré-venda exclusiva entre os dias 16 a 18 de junho. A venda para o público geral começa a partir do dia 19 de junho. Os ingressos estão à venda e poderão ser adquiridos pela internet (www.ticketsforfun.com.br), nos pontos de venda espalhados pelo Brasil e na bilheteria oficial do Credicard Hall.

SERVIÇO

Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso

Data: Sexta-feira, dia 14 de dezembro de 2018

Horário: 22h

Local: Credicard Hall SP - Av. das Nações Unidas, 17.955 - Santo Amaro - São Paulo (SP)

Ingressos: De R$ 45 a R$ 300