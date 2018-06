Caetano agradece às autoridades da Bahia por equipamentos recuperados

RIO - O cantor e compositor Caetano Veloso divulgou neste sábado, 20, nota em que agradece às autoridades da Bahia, entre elas o governador Rui Costa (PT), pela ação policial que resultou na recuperação de equipamentos que usa em seus shows.

Eles tinham sido roubados no domingo, 14, na região de Itacaré, por homens armados que aproveitaram que o motorista do veículo que os transportava parou para jantar. Os criminosos renderam o profissional e levaram o carro, que tinha atrelado um trailer com a carga.

Caetano também divulgou uma lista de itens que ainda não foram encontrados.

Eis a íntegra da nota de Caetano:

“Primeiro, lamentamos muito o roubo dos equipamentos do nosso show. A questão da insegurança é nacional, afeta todo o Brasil e precisa ser resolvida por toda a sociedade. Não dá pra ficar de braços cruzados diante da entrada de armas pesadas pelas nossas fronteiras, armas que matam nossos jovens e nossos policiais”.

“Eu estou feliz pelo desfecho da história e quero agradecer o empenho do governador baiano, que determinou a ação imediata das polícias Civil e Militar. Quero agradecer à Secretaria de Segurança Pública, à Polícia Militar e à Polícia Civil, além da solidariedade que recebi na Bahia e no Brasil. É bom saber que encontrei todo esse apoio em minha terra natal.”

“Muito obrigado,

Caetano Veloso.”

“Em tempo, segue para conhecimento de todos a lista de equipamentos e instrumentos que ainda NÃO foram encontrados:

. Violoncelo Moreno Veloso

. Um baixo elétrico

. 4 baterias de litium Shure – Modelo SB900

. 3 In-ear phones Westone – Modelo UM3X

. Microfone DPA – Modelo D:Facto II - #série CC036

. Microfone DPA – Modelo 4061 - #série R110735

. 4 earphones Shure – Modelo ES846 #série 374

. Microfone Modelo Neuman KMS 105

. 2 body packs PSM 1000

. 2 body packs transmissores sem fio de guitarra

. Itens do Cenário:

Pano branco (ciclorama)

Lona amarela chão (5mX9m)

Corrente para o telão

2 Moving Lights Mac Aura

1 Mesa de luminação Avolite Pearl

1 cesta com fiação para os movings lights

1 mala cinza com figurino de Caetano

1 mala azul areado com o figurino dos artistas

1 mochila preta com 9 rádios de comunicação.”