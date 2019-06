'BTS World', jogo da banda BTS, ganha data de lançamento

O jogo BTS World, baseado no grupo de k-pop BTS, será lançado no dia 26 de junho. Com conteúdo exclusivo, que inclui 10.000 fotos e 100 videoclipes, o game será distribuído gratuitamente, em formato de app. A Netmarble assina o desenvolvimento.

No jogo, fãs se tornam ‘empresários’ do grupo, responsáveis por tomar decisões relacionadas a shows e lançamentos de singles. A narrativa começa antes da estreia da banda, e os jogadores têm que transformar RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jung Koo em popstars.

BTS World conta com trilha sonora original e inédita da BTS. O jogo pode ser baixado em aparelhos com sistema iOS ou Android. Já é possível fazer um pré-registro para obter o app no site btsw.netmarble.com.

Fenômeno do k-pop, o BTS fez duas apresentações em São Paulo no final de maio, com ingressos esgotados.