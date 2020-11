BTS obtém primeira indicação ao Grammy de uma banda de K-Pop

A boy band sul-coreana BTS conseguiu na terça-feira a primeira indicação ao Grammy para uma banda de K-pop, levando o grupo sensação mundial um passo mais perto de ganhar o prêmio da música.

Desde sua estreia em 2013, a banda de sete integrantes tem estado na vanguarda da música pop sul-coreana, recentemente alcançando a liderança nas paradas de single da Billboard nos Estados Unidos com Dynamite.

Os indicados compartilharam no Twitter suas reações transmitidas ao vivo pela indicação ao Grammy 2021 na categoria de melhor performance de grupo pop.

No vídeo, quatro dos sete membros --o líder RM, os cantores Jimin, Jungkook e V-- pularam de um sofá, aplaudiram e gritaram de alegria quando a indicação de seu single Dynamite foi anunciada.

"Acima de tudo, os ARMYs são os que ajudaram para que este milagre se tornasse realidade --de conseguirmos a indicação ao Grammy. Obrigado sempre", disse o BTS no Twitter, dirigindo-se à base de fãs do grupo, conhecida como ARMY, uma sigla para Adorable Representative MC for Youth.

Milhares de fãs retuitaram as imagens da reação e parabenizaram o grupo por suas realizações: "Estamos orgulhosos de vocês", comentou um usuário do Twitter.

O BTS se apresentará ao vivo na Coreia do Sul em 31 de dezembro, seu primeiro show desde o cancelamento de uma turnê mundial em abril por causa da pandemia de coronavírus.