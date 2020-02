BTS cancela shows na Coreia do Sul por causa do coronavírus

Fenômeno do pop sul-coreano, o BTS cancelou quatro shows que faria em abril em um estádio de Seul, capital de seu país de origem, por causa do avanço do coronavírus. Quem comprou ingresso para as apresentações foi ressarcido.

"Os planos para esses shows da turnê incluem o envolvimento de várias empresas e um grande grupo de equipe internacional especializada, com a expectativa de que os shows tenham mais de 200.000 espectadores. No entanto, o atual surto global de coronavírus (COVID-19) tornou impossível prever a escala do surto durante as datas do show em abril, além de aumentar a incerteza sobre a movimentação da equipe e do equipamento do show", afirmou a empresa responsável pelas apresentações.

Apesar da decepção, os fãs se organizaram para doar o dinheiro a uma organização criada para combater a doença. Anteriormente Suga, um dos integrantes do BTS, doou 100 milhões de wons (equivalente a R$ 370 mil) para a instituição Hope Bridge.

No início da semana, o BTS pediu aos seus fãs para que não fossem ir aos próximos shows, que ocorreriam em estúdios de TV, como parte da campanha de lançamento do disco Map Of The Soul: 7.