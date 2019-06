Bruxelas se nega a vestir famosa estátua local como Michael Jackson

Bruxelas desistiu de fantasiar sua famosa estátua de Manneken-Pis como Michael Jackson por ocasião dos 10 anos da morte do artista, em função de um recente documentário, que relançou acusações de pedofilia contra o cantor.

"A prefeitura de Bruxelas não ficou insensível ao documentário e decidiu adotar uma posição prudente", explicou um dos seus porta-vozes à AFP.

Estava previsto que o Manneken-Pis, que usa vários trajes todos os anos, geralmente por 24 horas, estaria vestido como Michael Jackson em 25 de junho, uma iniciativa de um fã-clube belga, validado, segundo a porta-voz, pelo ex-executivo municipal.

O documentário da rede americana HBO Leaving Neverland, que relançou as acusações de pedofilia contra o cantor falecido em 2009, provocou inúmeras reações em todo o mundo desde sua estreia no Festival Sundance, em janeiro. O filme foi transmitido no final de março na Bélgica.

A estátua de bronze do Manneken-Pis é de 1619, embora os registros históricos provem a existência de uma fonte com o menino urinando desde o século XIV. No entanto, o trabalho atual, localizado na esquina entre duas ruas no centro histórico de Bruxelas, é uma cópia. A estátua original é preservada no museu da cidade.