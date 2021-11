Bruce Springsteen lança filme com músicas e bastidores de shows icônicos de 1979

Mais de 40 anos depois, os shows realizados por Bruce Springsteen nos dias 21 e 22 de setembro de 1979, no Madison Square Garden, em Nova York, ganharam o tratamento audiovisual que mereciam.

Os concertos, que aconteceram entre as divulgações dos discos Darkness on the Edge of Town e The River, foram transformados no filme musical Legendary 1979 No Nukes Concerts, lançado globalmente na última sexta-feira, 19.

Com treze faixas e filmagens completas de todo o set dos shows, o filme foi lançado em streaming. Nos Estados Unidos e na Europa, também chegaram em formatos físicos (CD e DVD) e, em breve, também serão vendidos em Blu-Ray e vinil.

No Brasil, a coletânea de antigas apresentações de Bruce Springsteen pode ser conferida em streamings como Spotify e Apple Music — mas sem as imagens, apenas com as músicas. E o show completo pode ser encontrado na loja de filmes do iTunes.

Editado por Thom Zimny, colaborador de longa data de Springsteen, Legendary 1979 No Nukes Concerts conta com alguns dos maiores sucessos do cantor e compositor, como Born to Run, Thunder Road e Prove It All Night.