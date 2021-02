Bruce Springsteen foi preso por dirigir bêbado em novembro de 2020

O popular cantor americano Bruce Springsteen foi preso em novembro de 2020 por dirigir bêbado em Nova Jersey, seu estado natal, informou o serviço nacional de parques nesta quarta-feira (10).

O ícone do rock, de 71 anos, recebeu três citações judiciais por dirigir de forma irresponsável, por dirigir embriagado e por consumir álcool em uma área fechada após sua prisão em 14 de novembro na área recreativa nacional de Gateway, Nova Jersey, disse à AFP uma porta-voz do serviço de parques. "Springsteen foi cooperativo durante todo o processo", acrescentou. Não se sabe por que a prisão do cantor foi revelada apenas agora, três meses depois do ocorrido.

O autor do famoso álbum Born in the USA (1984) participou no domingo passado de sua primeira propaganda durante o Super Bowl, o campeonato de futebol americano que teve quase 100 milhões de telespectadores, promovendo a marca de automóveis Jeep. Durante a campanha publicitária, The Boss (O Chefe, em tradução livre) aparece dirigindo um Jeep no Kansas, apelando para a unidade após a eleição do democrata Joe Biden contra o republicano Donald Trump. Durante a campanha de Biden, Springsteen usou sua voz e uma de suas canções para uma propaganda na qual elogiou as raízes trabalhadoras do novo presidente americano.