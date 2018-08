Britney Spears vetada por Bush em convenção O presidente americano, George W. Bush, vetou a participação da cantora Britney Spears em uma convenção do Partido Republicano nesta semana. Bush alegou que as performances da loira são obscenas. Em princípio ele havia aceitado a participação da polêmica musa pop, mas mudou de idéia depois de vários republicanos terem se mostrado contra o show e ficado furiosos. "Nós somos um partido político sério e não precisamos dos dotes de Britney para nos promover. Isso causaria mais estrago do que coisas boas para a campanha de Bush. Não sabemos o que Britney tem a oferecer para a nossa causa", disse um republicano não-identificado para o site IMDB. Não é a primeira vez que isso acontece com a cantora. Para poder levar sua turnê mundial para a China, Britney terá de usar roupas menos sensuais, de acordo com uma ordem do ministério chinês.