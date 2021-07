Britney Spears terá um novo advogado no caso de tutela

Um novo advogado foi nomeado para representar Britney Spears em sua tutela após uma audiência na qual a cantora falou, em lágrimas, sobre o impacto do caso em sua vida. A juíza do Tribunal Superior de Los Angeles, Brenda Penny, aprovou na quarta-feira,14, que Spears contrate o ex-promotor federal Mathew Rosengart para representá-la. A decisão foi celebrada por torcedores fora do tribunal.

Rosengart solicitou que o pai de Spears, James, fosse removido como responsável pela guarda da cantora, mas isso foi rejeitado. "A senhora está permitindo que meu pai arruíne minha vida", disse Britney Spears à juíza, por telefone. "Eu tenho que me livrar do meu pai e acusá-lo de abuso de tutela."

Jamie Spears tem desempenhado um papel-chave na tutela desde que esta foi estabelecida, em 2008, quando sua filha teve um colapso mental. Ele é atualmente a única pessoa responsável pelo patrimônio de US$ 60 milhões da artista.

Spears falou pela segunda audiência consecutiva e, a certa altura, disse que os atos da tutela são "cruéis". Ela pediu que o caso fosse encerrado imediatamente, ou continuaria passando por mais provações "estúpidas". Spears falou brevemente com o tribunal e começou a chorar no final de seus comentários.

A audiência foi realizada três semanas depois que Spears se dirigiu dramaticamente ao tribunal em uma audiência pública, dizendo a Penny que estava sendo forçada a tomar medicação e usar um DIU para contracepção. Afirmou ainda que não tinha permissão para se casar com o namorado e queria controlar o próprio dinheiro. "Eu só quero minha vida de volta", disse a cantora, em 23 de junho.

Os apoiadores de Spears se reuniram do lado de fora do tribunal de Los Angeles onde a audiência estava sendo realizada, assim como fizeram durante as audiências recentes. O congressista da Flórida Matt Gaetz apareceu brevemente para falar à multidão. "Agora, todo mundo sabe o que Britney Spears quer, e é a liberdade que deve ser dada a todo americano. Britney livre!", gritou.