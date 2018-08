Britney Spears se casa em cerimônia surpresa A cantora Britney Spears se casou com seu noivo, o bailarino Kevin Federline, em uma cerimônia surpresa, anunicou hojesua gravadora. "Ela se casou com ele sim", disse a porta-voz da Jive Records, Sonia Muckle, que não quis dar mais detalhes. O casamento aconteceu na noite de ontem em uma residência na região de Studio City, com a presença de cerca de 30 pessoas, informou o programa Entertainment Tonight em seu site. Nicole King, porta voz da empresa de assessoria BWR Public Relations, que representa Britney, não fez comentários sobre a história. Britnet, de 22 anos, e Federline, de 26, anunciaram seu compromisso em junho, depois de iniciarem um relacionamento no começo do ano. Este é o segundo casamento de Britney em nove meses. Em janeiro, a cantora se casou com um amigo de infância, Jason Alexander, em Las Vegas. O casamento foi anulado 55 horas depois e Britney disse que havia sido uma brincadeira. Federline teve um relacionamento com a atriz Shar Jackson, com quem tem dois filhos, um de dois anos e outro recém-nascido.