Britney Spears participará de audiência sobre sua tutela

A cantora americana Britney Spears pediu para falar perante um tribunal na batalha legal sobre o controle que seu pai tem sobre sua vida e seus negócios, informou seu advogado na terça, 26. Aos 39 anos, Britney é o centro de uma campanha online conhecida como 'Free Britney', promovida por fãs que acreditam que a tutela em vigor desde 2008 deveria acabar. Ela mesma, porém, raramente fala de forma direta sobre o assunto. Um juiz de Los Angeles marcou uma audiência para 23 de junho após um pedido de seu advogado, que não explicava por que a cantora queria se dirigir ao tribunal.

O interesse no caso judicial de Spears explodiu após o lançamento em fevereiro do documentário Framing Britney Spears, que narra o midiático colapso que resultou na tutela legal de seu pai sobre suas finanças.

Spears entrou com um pedido no ano passado para remover seu pai, Jamie Spears, da tutela e dar poder exclusivo sobre seu patrimônio a uma instituição financeira. Seu advogado, nomeado pelo tribunal, disse que ela tinha "medo" do pai.

Um juiz decidiu em fevereiro que o pai de Spears e o Bessemer Trust supervisionariam juntos as finanças da estrela pop, negando o pedido de Jamie Spears para manter o poder exclusivo de delegar investimentos, embora o caso esteja ainda em andamento.

Spears afirmou que ficou "envergonhada" com sua representação no documentário, no qual fãs dizem que ela está essencialmente sendo mantida prisioneira e alegam que ela tem enviado pedidos de ajuda codificados. De acordo com os advogados de Jamie Spears, ele fez um excelente trabalho gerenciando as finanças de sua filha.