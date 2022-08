'Britney Spears é realmente um ícone', diz Elton John sobre sua parceira em 'Hold me closer'

Elton John e Britney Spears trabalharam juntos pela primeira vez, criando o single Hold Me Closer que mostra os ícones pop retomando sons antigos e criando algo novo.

O single de estilo funk tocado no piano usa o hit de 1971 de John, Tiny Dancer, como o esqueleto e adiciona elementos de suas músicas The One e Don't Go Breaking My Heart, todas com a voz de Spears subindo e vibrando.

Enquanto John vem lançando novas músicas nos últimos anos - incluindo o álbum de 16 faixas The Lockdown Sessions, em 2021 -, a faixa representa a primeira música nova de Spear desde seu álbum de 2016, Glory, e seu primeiro lançamento desde o final de da controversa batalha judicial que travou com seu pai pela sua tutela.

“Ela realmente é um ícone, uma das maiores estrelas pop de todos os tempos e sua voz soa incrível neste álbum. Estou encantado com o que criamos juntos”, disse John em um comunicado. Spears, em sua declaração, disse a John que era uma honra ter sido convidada: "Estou muito grata por ter a oportunidade de trabalhar com você e sua mente lendária".

A faixa é produzida por Andrew Watt, que já trabalhou com artistas como Ed Sheeran, Eddie Vedder, Ozzy Osbourne, Justin Bieber, Post Malone e Miley Cyrus.

A música Hold me closer, anunciada oficialmente no começo do mês, começa com as duas estrelas cantando a letra de abertura de The One - “Eu vi você dançando no oceano/Correndo rápido pela areia/Um espírito nascido da terra e da água/Fogo voando de suas mãos”. Em seguida, a canção se move naturalmente para Tiny Dancer: “Segure-me mais perto, pequena dançarina/Conte os faróis na estrada/Deite-me em lençóis de linho/Você teve um dia agitado hoje”.

A faixa lembra o hit do ano passado Cold Heart (PNAU Remix), que mesclava as músicas de John Kiss the Bride, Rocket Man, Where's the Shoorah? e Sacrifice em um dance bop com vocais de Dua Lipa.

John e Spears se conheceram em 2014 em uma festa do Oscar e mais tarde ela twittou seu amor por Tiny Dancer, plantando as sementes para a mais recente colaboração. John está no meio de sua turnê Farewell Yellow Brick Road.