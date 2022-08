Britney Spears e Elton John confirmam parceria em nova música

Britney Spears, princesa do pop americano, unirá forças com o ícone da música britânica Elton John para um novo single, disse a gravadora Interscope Records, na segunda, 8.

A dupla, que entre eles têm 90 anos de experiência no mundo da música, vai colaborar em Hold Me Closer, informou a gravadora que será responsável por lançar a faixa.

Informações como a data de lançamento do single não foram divulgadas. Essa será a primeira música nova de Britney Spears desde meados da década passada.

O título da música vem da letra do hit do início dos anos 1970 Tiny Dancer, que Elton John co-escreveu com seu parceiro criativo de longa data, Bernie Taupin.

A notícia surge após dias de especulações de fãs na internet sobre a possível colaboração desta dupla.

Além de sua polêmica e altamente divulgada batalha legal com seu pai, a cantora de ...Baby One More Time só foi vista através de sua conta de mídia social nos últimos anos. Há anos Spears não concede uma entrevista à mídia e raramente faz aparições públicas.