Britney Spears diz que é 'terapêutico' escrever biografia: 'Nunca pude me expressar livremente'

A cantora Britney Spears confirmou em sua conta no Instagram, em um post já deletado, que está escrevendo uma biografia sobre sua vida sob a tutela de sua família e disse que todo esse processo está sendo "terapêutico".

"Estou escrevendo um livro neste exato momento que está me curando, é terapêutico. Nunca pude me expressar livremente. Eu imagino que parece infantil, mas eu era extremamente nova quando tudo isso aconteceu e falar sobre isso agora… sei que parece irrelevante para a maioria, e eu estou completamente consciente disso", escreveu em uma longa postagem.

Durante o texto, Britney citou o ex-namorado Justin Timberlake e situações envolvendo também Janet Jackson. "Justin fez de forma respeitosa quando ele pediu desculpas a mim e a Janet. Demorou 10 anos, mas ele fez. Apesar de que, ele nunca sofreu bullying ou foi ameaçado por sua família", pontuou.

A artista se referia a uma entrevista dada por Justin há vários anos, após o fim do namoro deles, em que ele revelou que havia transado com ela. À época, havia muita fofoca sobre a vida sexual da cantora. Já sobre Janet, o fato ocorreu durante uma apresentação no SuperBowl de 2004, quando ele acabou mostrando o seio da cantora no show. Em ambos os casos, Justin não pediu desculpas na época do fato.

Ao longo da postagem, Britney ainda afirmou que "nunca foi ouvida" e que sofre para ter conversas difíceis com outras pessoas.

"Eu estava gritando por dentro e não importava o que eu dissesse, era sempre menosprezada. Desculpe se ofendi alguém escrevendo essas histórias, mas assim como minha irmã pode mencionar legalmente meu nome em seu livro mais de 200 vezes... [mencionar meu nome] na TV, e receber um sincero 'awww' da maioria… eu também tenho o direito de compartilhar alguns parágrafos no meu Instagram", postou referindo-se ao recente livro publicado por sua irmã, Jamie Lyyn Spears.

Não apenas nessa, mas em diversas postagens, Britney - que tem 39 anos atualmente - sempre releva o sentimento de frustração e de tristeza que sente com seus familiares pelos longos 13 anos em que esteve sob tutela de seu pai, Jamie Spears.

Ela não tinha controle de nada de sua vida: nem no âmbito profissional (escolher trabalho, fazer shows ou administrar seu dinheiro), nem nas decisões pessoais, como ter mais um filho, fazer uma viagem internacional ou ainda ir sozinha em um restaurante.

O caso ganhou repercussão mundial após fãs da cantora lançarem o movimento #FreeBritney, após analisarem que postagens da artista no Instagram pareciam ser um pedido de ajuda. Após dois anos do movimento, a Justiça norte-americana finalmente restabeleceu a liberdade da cantora plenamente.

Segundo a mídia norte-americana, o contrato para o lançamento do livro deve ser um dos maiores da história, em cerca de US$ 15 milhões (cerca de R$ 71 milhões).