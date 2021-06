Britney Spears depõe contra o pai em processo de tutela

A cantora Britney Spears depôs contra o pai Jamie Spears nesta quarta-feira, 23, em uma audiência na Califórnia, no processo que trata da tutela judicial de sua carreira artística.

"É meu desejo e senho que isso termine", disse a cantora em audiência. "Eu acho que essa tutela é abusiva. Eu acredito que não sou capaz de viver uma vida plena", afirmou Britney.

A declaração da cantora foi dada virtualmente, porém foi acompanhada pelo público por um pedido da própria artista.

Britney afirmou que foi obrigada a fazer uma turnê em 2018 e que é impedida de ir a um médico para retirar um DIU de seu corpo. "Eu menti ao mundo inteiro dizendo que estou feliz", alegou a cantora. "Estou traumatizada."

Movimento #FreeBritney

Desde 2008, o pai Jamie controla a carreira da estrela pop Britney Spears após uma decisão judicial que o encarregou de responder por assuntos pessoais e financeiros da filha.

Aos 39 anos, Britney já se demonstrou insatisfeita com a situação nas poucas declarações públicas que deu a respeito, como no documentário Framing Britney Spears. Em 2014, a cantora pediu para que a tutela fosse removida.

Essa situação acabou por gerar o surgimento de um movimento de fãs da princesinha do pop intitulado #FreeBritney. Esses fãs lutam pela "libertação" da cantora do jugo judicial de seu pai. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS