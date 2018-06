Bratislava mostra parte de seu repertório mais soturno em show em SP

Muita coisa mudou na vida da banda paulistana Bratislava desde 2010, quando o grupo surgiu como um das principais apostas do rock nacional. Habituados a fazer um som experimental, carregado de letras filosóficas e riffs consistentes, eles se apresentaram na edição de 2017 do Lollapalooza Brasil e, de quebra, lançaram Fogo, terceiro disco de estúdio. "A gente não imaginava tanta mudança. Do Lollapalooza para cá passamos por um período de amadurecimento crucial", afirma Victor Meira, vocalista da banda. Parte do repertório mais recente do Bratislava poderá ser visto neste sábado, 13, na Breve, casa que fica na zona oeste da capital paulista.

Uma das faixas que se destacam no novo disco do Bratislava é Enterro, que fala sobre o desastre ambiental ocorrido na cidade de Mariana, em Minas Gerais, em 2015. A canção conta com a participação de Gustavo Bertoni, vocalista da banda brasiliense Scalene. "Esse acontecimento jamais deve ser esquecido. Até hoje isso causa muita dor às famílias das vítimas que moravam na região. Essa música surgiu num momento de extrema dificuldade para todos que de alguma forma sentiram na pele tamanha crueldade", conta Victor.

Comparado aos dois álbuns anteriores, Fogo tem letras mais fortes e contundentes. Com mensagens claras e diretas, o sonho é a temática mais presente nas letras das faixas. Tal tema, no entanto, é abordado de diferentes formas. Segundo Victor, todas as músicas de Fogo têm uma colaboração mútua. "Todo mundo trouxe algo experimental para o disco. Para mim, esse é o melhor trabalho do Bratislava. Ele soa mais orgânico e natural que os anteriores. Aproveitamos as experiências anteriores para construir algo consistente. Isso, no fim das contas, fez toda a diferença no resultado", conta.

O Bratislava sempre deu sinais de criatividade em seus trabalhos. Em 2015, o segundo disco do grupo, Um Pouco Mais de Silêncio, foi lançado no formato zine interativo. Sendo assim, na internet, além das músicas, era possível participar de experiências online que mostravam detalhes sobre as composições da banda. "A gente sempre buscou inovar. Nos tempos atuais, não adianta fazer mais do mesmo. É preciso sempre estar um passo à frente", diz Victor.

Show - Bratislava

Data: 13/1/2018

Abertura da casa: 19h

Show: 21h

Local: Breve

Endereço: Rua Clélia, 470

Ingressos: R$ 20 (antecipado) e R$ 25 (na porta)

Classificação: 18 anos