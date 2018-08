Bono Vox recebe Medalha Pablo Neruda Bono Vox, estrela do rock irlandês e líder da banda U2, recebeu hoje uma homenagem do governo chileno. O roqueiro foi agraciado com a Medalha de Honra Pablo Neruda pelo embaixador do Chile na Irlanda, Alberto Yoacham, em Dublin. A honra é concedida às 100 maiores personalidades que contribuíram para as artes e a cultura por todo o mundo.