Bono e The Edge, do U2, fazem show em metrô de Kiev, na Ucrânia

O cantor irlandês Bono, do grupo U2, deu um show neste domingo (8) em uma estação de metrô de Kiev, durante o qual elogiou a luta da Ucrânia pela "liberdade" e pediu que a paz chegue em breve.

Leia Também U2 faz show acústico na Estação U2 do metrô de Berlim; veja

Da plataforma de uma estação de metrô da capital ucraniana, o lendário músico, de 61 anos, e o guitarrista The Edge apresentaram vários clássicos do grupo, como Sunday Bloody Sunday, Desire, Walk On e With or Without You.

"O povo da Ucrânia não está apenas lutando por sua própria liberdade, está lutando por todos nós que amamos a liberdade", disse o cantor.

Bono também fez referência aos conflitos que devastaram seu país, a Irlanda, e os problemas que foram desencadeados com seu poderoso vizinho britânico.

"Rezamos para que em breve desfrutem um pouco de paz", acrescentou.

A apresentação surpresa de Bono - que ao longo de sua carreira colaborou em múltiplas causas, incluindo a luta contra a pobreza e a aids - ocorreu quando as sirenes antiaéreas eram ouvidas em Kiev e no leste do país, onde os combates se intensificaram.

Em um momento do show, Bono convidou um soldado ucraniano a cantar uma versão de Stand by me.

Entre o pequeno público que assistiu à apresentação estavam membros das forças armadas ucranianas.