Bon Jovi volta ao Rock in Rio para show com clássicos e grandes sucessos do rock

Presença quase obrigatória nas últimas edições do Rock in Rio, o Bon Jovi vai fazer a sua terceira apresentação no festival na noite do dia 29. Ainda em turnê de divulgação do álbum This House is Not for Sale, de 2016, Jon Bon Jovi e cia aproveitam a passagem pelo Brasil para tocar também em Recife, São Paulo e Curitiba antes de seguir para a Cidade do Rock.

Uma atrações mais veteranas do line-up, o Bon Jovi surgiu em 1984, quando lançou seu homônimo disco de estreia. Porém, a banda de New Jersey, EUA, só alcançou o grande público dois anos depois, com o álbum Slippery When Wet, que conta com os maiores hits do grupo: You Give Love a Bad Name, Livin' on a Prayer e Wanted Dead or Alive, faixas que consolidaram o conjunto como um dos mais notáveis do hard rock nos anos 80. Já na década seguinte, o grupo não seguiu com o mesmo sucesso estrondoso de antes, mas manteve a popularidade em alta com faixas mais românticas, como Bed of Roses e Always.

Entre hiatos e reuniões, o Bon Jovi voltou a figurar nas paradas de sucesso em 2000, com o disco Crush, impulsionado pelo mega hit It's My Life, que garantiu grupo uma indicação ao Grammy por Melhor Performance de Rock por duo ou Grupo vocal. A primeira estatueta do grupo, contudo, só veio seis anos mais tarde, pela faixa Who Says You Can't Go Home que levou o prêmio de Melhor Colaboração de Country. Em 2013, Richie Sambora, membro fundador do Bon Jovi e co-autor da maioria das canções, deixa o conjunto para seguir carreira solo. Apesar da perda significativa do principal parceiro, Jon Bon Jovi decidiu manter a banda ativa, continuando a lançar novos discos e saindo em turnês ao redor do mundo.

Confira abaixo as listas com os principais sucessos da banda norte-americana e também o próvavel setlist do Rock In Rio.

Principais sucessos:

Livin’ on a Prayer

You Give Love a Bad Nam e

Wanted Dead or Alive

It’s My Life

Provável setlist:

This House Is Not for Sale

Born to Be My Baby

Lost Highway

You Give Love a Bad Name

Roller Coaster

Whole Lot of Leavin'

Runaway

We Weren't Born to Follow

Blood on Blood

We Don't Run

Have a Nice Day

Keep the Faith

Amen

Bed of Roses

It's My Life

God Bless This Mess

Wanted Dead or Alive

Lay Your Hands on Me

Captain Crash & the Beauty Queen From Mars

Bad Medicine

Always

Livin' on a Prayer