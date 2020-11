Bobby Brown Jr., filho do ex-marido de Whitney Houston, morre aos 28 anos

Bobby Brown Jr., filho do cantor Bobby Brown, foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles na quarta-feira, 18. Ele tinha 28 anos e era filho de Brown e Kim Ward.

O porta-voz da Polícia de Los Angeles, oficial Jeff Lee, disse que os policiais estavam respondendo a uma emergência médica quando encontraram o corpo do cantor Bobby Brown Jr., por volta das 13h50, em sua casa em Encino, e foi declarado morto no local, segundo informações do jornal The Los Angeles Times. A polícia acredita que não houve crime.

A morte de seu filho é a última de uma série de infortúnios para Bobby Brown.

Em 11 de fevereiro d 2012, sua ex-mulher, a lendária cantora Whitney Houston, foi encontrada morta, aos 48 anos, após se afogar na banheira de um quarto de hotel em Beverly Hills. Sua morte foi acidental, atribuído a um problema cardíaco, somado ao uso de cocaína, segundo laudo da perícia.

A filha de Whitney e Brown, Bobbi Kristina Brown, morreu aos 22, em 26 de julho de 2015. A jovem foi foi encontrada inconsciente na banheira de sua casa no norte em Atlanta e ficou em coma por seis meses antes de morrer. Os legistas não conseguiram determinar exatamente como Bobbi Kristina morreu. A autópsia mostrou que ela tinha morfina, cocaína, álcool e medicamentos prescritos em seu corpo.

O ex-parceiro de Bobbi Kristina, Nick Gordon, que foi considerado responsável por sua morte, morreu no início deste ano. Ele tinha 30 anos. Ele nunca foi acusado criminalmente no caso, mas foi considerado responsável em um processo por homicídio culposo . / COM AGÊNCIAS