Bob Rock, produtor do Metallica, vende direitos de mais de 40 músicas

O produtor musical Bob Rock vendeu sua cota de direitos de um catálogo de 43 canções, que inclui o álbum homônimo da banda de heavy metal Metallica e o disco Call Me Irresponsible de Michael Bublé, à Hipgnosis Songs Fund, tornando-se o membro mais recente da indústria a vender catálogos de gravações lucrativos no momento em que a explosão dos serviços digitais de streaming atrai investidores.

Leia Também Vendas de catálogos de Bob Dylan, Neil Young e Fleetwood Mac na pandemia impulsiona a edição musical

A pandemia de covid-19 induziu uma lista crescente de profissionais da música a capitalizar seu trabalho mais antigo vendendo faixas e álbuns valiosos agora que a crise de saúde global praticamente inviabilizou a renda de apresentações ao vivo.

Listada na bolsa de Londres, a empresa de investimento Hipgnosis anunciou uma oferta de suas ações ordinárias com desconto nesta quinta-feira, juntamente com o acordo, que é ao menos o quinto da companhia neste mês - os outros incluem Shakira e Neil Young.

"A envergadura dos sucessos enormes de Bob Rock é quase impossível de igualar para qualquer criador da história da música", disse o fundador da Hipgnosis Songs, Merck Mercuriadis, que já foi empresário de Elton John e Beyoncé.

Rock coproduziu Metallica, disco de 1991 conhecido popularmente como "O Álbum Negro" que inclui sucessos como Nothing Else Matters e The Unforgiven. Canções deste álbum já tiveram mais de 7 bilhões de streams, disse a Hipgnosis.

Rock também trabalhou diversas vezes com Bublé, e Call Me Irresponsible, lançado em 2007, recebeu um Grammy de Melhor Álbum de Pop Vocal Tradicional.

O valor dos acordos não foi revelado.