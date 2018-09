Bob Dylan vai lançar gravações inéditas de 'Blood on the Tracks'

O músico americano Bob Dylan lançará gravações inéditas realizadas durante a preparação do álbum Blood on the Tracks, incluindo tomadas realizadas em Nova York que foram apagadas da versão final.

Blood on the Tracks, que teve uma boa recepção por parte da crítica após o seu lançamento, em 1975, agora é considerada pela maioria como um álbum importante, e está entre os 20 melhores da história, segundo a revista Rolling Stone.

Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2016, Dylan publicará em 2 de novembro todas as gravações feitas para o álbum em um box de seis CDs intitulado More Blood, More Tracks - The Bootleg Series Vol. 14.

Dylan gravou originalmente todos os temas do disco em Nova York em 1974, mas depois de mostrá-lo ao seu entorno, considerou que precisava de mudanças. Assim, voltou ao estúdio, embora desta vez fosse um em Minnesota, onde nasceu.

Finalmente, voltou a gravar cinco das faixas lá, e as originais foram descartadas para o álbum.

Muitas dessas gravações já circulavam laconicamente e são muito apreciadas por alguns colecionadores.

Essas execuções "estão na forma mais pura possível", disse o historiador do rock Jeff Slate em um comunicado publicado no site de Bob Dylan nesta quinta-feira.

Blood on the Tracks é considerado um álbum introspectivo, escrito quando Bob Dylan estava se separando de sua primeira esposa, Sara, embora o cantor sempre tenha se recusado a explicar a origem de suas letras.