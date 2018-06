Bob Dylan, Kesha e mais artistas emprestam vozes para músicas LGBT

Bob Dylan, Kesha e Valerie June estão entre os músicos e cantores que estão reimaginando clássicas músicas de amor como hinos lésbicos, gays, bissexuais e transgênero em um novo álbum divulgado na quinta-feira, 5.

O álbum Universal Love, de seis músicas, tem o objetivo de dar à comunidade músicas que reflitam sua própria identidade de gênero ao inverter pronomes ou ter cantores homens e mulheres invertendo papeis tradicionais. Dylan, o compositor e artista ganhador do prêmio Nobel, interpreta He's Funny That Way, uma música cantada por Ella Fitzgerald e Diana Ross que também já fez parte de álbuns de Frank Sinatra e Bing Crosby como She's Funny That Way.

A guitarrista e cantora St. Vincent, que já disse publicamente que não se identifica nem como gay nem como heterosexual, apresenta And Then She Kissed Me, uma versão do hit de 1963 do grupo feminino The Crystals Then He Kissed Me. "A grande coisa sobre música é que transcende todas as barreiras e fronteiras e vai direto ao coração das pessoas", disse St. Vincent. "E todo mundo tem um coração".