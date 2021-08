Bob Dylan é processado por suposto abuso sexual de uma menina em 1965

O lendário cantor e compositor Bob Dylan foi processado em uma corte de Nova York por uma mulher que o acusa de ter abusado sexualmente dela há quase 60 anos, quando tinha 12.

Na ação apresentada na sexta-feira, 13, a mulher, a qual os documentos jurídicos se referem como J.C., alega que Dylan teria abusado dela por um período de seis semanas entre abril e maio de 1965.

O documento diz que Dylan se aproveitou de "seu status como músico para dar a J.C. álcool e drogas e abusar sexualmente dela em múltiplas ocasiões". A ação também acusa Dylan, que completou 80 anos em maio, de ameaçar fisicamente a menina.

O suposto abuso teria ocorrido no apartamento que o cantor tinha no famoso Chelsea Hotel de Nova York.

Um relações públicas de Dylan, cujo nome de registro é Robert Zimmerman, não respondeu imediatamente a um pedido de comentários feito pela AFP. Em um comunicado ao jornal USA Today, seu porta-voz disse que "a queixa de 56 anos atrás é falsa e será refutada de forma vigorosa".

A denunciante diz que Dylan lhe causou "graves danos psicológicos e um trauma emocional". A ação foi apresentada na véspera da data limite prevista por uma lei do estado de Nova York, chamada Child Victims' Act, que habilita as vítimas de abusos sexuais a denunciar seus supostos agressores, qualquer que seja a data em que o suposto ato tenha sido cometido.

Na semana passada, uma demandante do caso que envolvia o falecido financista Jeffrey Epistein usou esta lei para denunciar o príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth II, por supostos abusos sexuais.

Contemplado em 2016 com o Prêmio Nobel de Literatura por "ter criado novas expressões poéticas na grande tradição da canção americana", Bob Dylan é amplamente considerado como um dos maiores cantor e compositor de todos os tempos. Entre suas canções de maior destaque, estão Blowin' In The Wind, The Times They Are a-Changin' e Like A Rolling Stone.

Dylan estourou no começo da década de 1960, em Nova York, e revolucionou a música folk. Desde então, vendeu mais de 125 milhões de álbuns em todo o mundo.