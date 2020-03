Os próximos shows do cantor Bob Dylan no Japão foram cancelados devido ao surto do novo coronavírus, informou a organização da turnê nesta sexta-feira, 13.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

O compositor norte-americano de 78 anos faria 15 apresentações em Tóquio e Osaka no mês de abril.

“Sentimos muito por cancelar os shows, mas, por questões de segurança e saúde públicas, não temos outra alternativa”, acrescentou a Udo Artists em seu site.