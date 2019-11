Blues africano é destaque no Mimo Festival

São Paulo vai ganhar pela primeira vez uma edição da Mimo Festival, um dos festivais mais instigantes do calendário anual por focar em atrações de eixos culturais incomuns e desafiadores com shows gratuitos. Os shows serão entre 22 e 24 de novembro, realizados na Praça das Artes, Theatro Municipal, Centro Cultural São Paulo e no Mosteiro de São Bento. Dias depois, de 29 de novembro a 1 de janeiro, o Rio sedia os shows na Fundição Progresso e no Museu da República.

Entre as atrações que chegam, alguns destaques. O casal de cegos do Mali, Amadou & Mariam, é dessas expressões que podem trazer séculos de história em uma canção. Eles habitam um estágio interessante de blues, que tem as origens africanas (é do Mali que o gênero sai direto para o Sul dos Estados Unidos) mas também as influências ocidentais. É ao mesmo tempo o blues que sai da África, com sua divisão rítmica direta, sem refrões, sem guitarras de solos exuberantes e um poder hipnótico na repetição das melodias, e o blues que volta dos Estados Unidos, refletido na formação de baixo, guitarra e bateria. O show deles por aqui será em 23 de novembro, às 23h, na Praça das Artes.

Da mesma África, ao lado do Mali, na ponta leste, vem uma mulher que tem desbravado a música de seu país com um instrumento de cordas só conhecido na Mauritânia. Noura Mint Seymali e seu ardine se municiam também de uma formação de baixo, guitarra e bateria para acompanhar as escalas de cinco tons (pentatônicas) que fazem sua música ser considerada blues. Noura, muçulmana, traz uma outra tradição, mais próxima dos blueseiros do deserto do Saara chamados Tinariwen. Ela toca também no dia 23, na mesma Praça das Artes, às 20h.

Outra atração de destaque, já testada em palcos da Mimo do ano passado é a guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa, considerada a primeira e ainda única mulher profissional da guitarra portuguesa em carreira mundial. Marta toca dia 22, às 20h, no Theatro Municipal.

Os nomes brasileiros serão da cantora baiana Xenia França, do rapper Edgar (SP e RJ), da cantora Fortuna, que fará uma apresentação em São Paulo acompanhada pelo Coro de Monges Beneditinos do Mosteiro de São Bento, e do pianista e violonista Egberto Gismonti e seu quarteto, uma atração frequente em outras edições do festival.