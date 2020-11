Black Friday: até 36% de desconto em fones de ouvido com cancelamento de ruído

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Fone de ouvido tradicional praticamente todo mundo tem, mas as versões com cancelamento de ruído proporcionam experiências muito mais intensas e de qualidade. Isso porque a tecnologia implementada nos produtos bloqueia o ruído externo dos ambientes e cria um melhor isolamento do som, silenciando o seu entorno e deixando só o que é essencial: sua música, suas ligações, seu game.

A Black Friday da Amazon, que acontece até domingo (29), às 23h59, oferece milhares de produtos com até 70% de desconto, e os fones de ouvido com cancelamento de ruído estão contemplados no catálogo de ofertas. São várias opções de marcas para fazer sua cabeça.

Na lista abaixo, reunimos 10 opções com descontos de até 36%. Caso se interesse por algum, não perca tempo, porque as promoções podem terminar a qualquer momento e serem substituídas por outras.

10 fones de ouvido com cancelamento de ruído

Logitech G533 - 36% de desconto (R$ 699,90)

Desenvolvido especialmente para potencializar a experiência com games, oferece bateria com autonomia de 15 horas. Sem fio, vem com microfone ajustável e proporciona até 15 metros de alcance.

MEE Bluetooth - 33% de desconto (R$ 899,99)

Vem com microfone integrado e é produzido com almofadas de espuma, para maior conforto. A vida útil da bateria é de até 20 horas (usando o cancelamento de ruído).

Elsys EAF042ANC1-1 - 28% de desconto (R$ 299)

Dobrável e com acabamento em couro, possui bateria de 1050mAh, que permite até 46 horas de uso sem fios e até 70 horas com fio. A conexão é Bluetooth 4.1.

Philips SHB3075 - 20% de desconto (R$ 159)

Disponível nas cores branca e preta, o fone é dobrável e com alças ajustáveis. Vem com microfone incorporado, para chamadas viva-voz, e bateria que oferece até 12 horas de reprodução.

Motorola SH013 BK - 18% de desconto (R$ 269)

A tecnologia sem fio, por meio de Bluetooth 4.1, permite alcance de até 18 metros e até 20 horas de reprodução. Leve e dobrável, é resistente à água e à poeira.

Edifier H840 - 15% de desconto (R$ 199)

Oferece equilíbrio entre graves e agudos, conferindo qualidade maior ao som. Seu design ergonômico e ajustável permite um encaixe perfeito na cabeça, com almofadinhas de couro.

Sony WH-XB700 - 14% de desconto (R$ 599,99)

Esta versão vem com Alexa integrada, para que você use o assistente de voz para pedir músicas ou ligar para amigos. Oferece opção de "carregamento rápido": com 10 minutos, proporciona até 90 minutos de reprodução.

Sony WF-SP800N - 14% de desconto (R$ 1.321,88)

Sem fio, este headphones esportivo é resistente à água e ao suor, além de oferecer bateria de longa duração (9 horas). O sistema Extra Bass produz um som mais profundo e intenso.

JBL Tune 600BTNC - 12% de desconto (R$ 529)

Pode ser recarregado completamento em apenas 2 horas, proporcionando mais de 12 horas de funcionamento sem fio. Dobrável, possui botões que facilitam acesso a chamadas e músicas por comando de voz.

JBL T750BTNC - 11% de desconto (R$ 599)

Com a conexão Bluetooth multiponto, é possível conectar dois dispositivos ao mesmo tempo, ou seja, não perder uma chamada enquanto escuta música. Dobrável e com bateria com autonomia de até 15 horas.

