Black Eyed Peas deve apresentar extenso repertório de sucessos no Rock in Rio

Pisando no palco do Rock in Rio pela primeira vez, o Black Eyed Peas (agora novamente sem o ‘The’) volta ao Brasil com a turnê do disco Masters of the Sun Vol. 1, primeiro trabalho do grupo após a saída de Fergie e o primeiro em oito anos, lançado no fim de 2018. Apesar do retorno às raízes, com novas músicas mais focadas no hip hop, o trio formado por will.i.am, apl.de.ap e Taboo não deve deixar de fora do repertório os sucessos que fizeram o conjunto vender mais de 75 milhões de cópias ao redor do planeta.

LEIA TAMBÉM > Black Eyed Peas vem ao Rock in Rio e a São Paulo com novo álbum na bagagem

Com pouco mais de 25 anos de carreira, o Black Eyed Peas começou a ganhar as rádios em 2003, com o disco Elephunk, álbum que incorporou elementos do pop e da música eletrônica às rimas do conjunto e apresentou ao mundo as faixas Where Is the Love?, Shut Up e Let’s Get It Started, clássicos instantâneos daquela geração. Em pouco tempo, o grupo se tornou um dos mais executados e premiados dos anos 2000, tendo conquistado seis Grammys e outras dezenas prêmios com os trabalhos seguintes, dos quais destacam-se os hits Pump It, I Gotta Feeling, Big Girls Don’t Cry, entre outros.

No final de 2018, o Black Eyed Peas lançou dois clipes para a nova música Big Love, criticando a violência por armas de fogo nos Estados Unidos e também a maneira como o governo americano vem lidando com a questão imigratória, separando famílias nas fronteiras do país.

Principais sucessos:

Where Is the Love?

Pump It

I Gotta Feeling

Boom Boom Pow

Provável setlist:

Let's Get It Started

Imma Be

Rock That Body

Boom Boom Pow

Be Nice

Pump It

Hey mama / Dopeness

Just Can't Get Enough

Rockin to the Beat

Bebot

CONSTANT pt. 1 & 2 / Finally

will.i.am DJ set / This is love / #That Power / Scream & shout

Don't Stop the Party

The Time (Dirty Bit)

Where Is the Love?

I Gotta Feeling

Vai curtir o festival lá no Rio? Saiba o que você pode ou não levar e veja também as opções de alimentação que estarão disponíveis na Cidade do Rock. Para quem for assistir de casa, existem também algumas possibilidades. Fique por dentro de toda a programação do Rock in Rio e não perca nenhum show!