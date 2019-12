Bjorn Ulvaeus, do ABBA, envia livros a alunos da Suécia para combater notícias falsas

Bjorn Ulvaeus, do grupo ABBA, presenteou alunos do segundo grau de toda a Suécia com livros para tentar deter o fluxo de notícias falsas.

O músico, que juntamente com o ABBA vendeu mais de 375 milhões de discos e singles, disse que a iniciativa lhe ocorreu por sentir que as instituições democráticas estão sendo minadas pela disseminação da desinformação.

Cerca de 111 mil cópias do livro Alternative Facts - About Knowledge and its Enemies serão distribuídas. Os professores têm que solicitá-lo em nome de seus alunos do último ano, e o único critério é que sejam usados de alguma maneira nas aulas.

“É como algo que eles precisam – no nosso pensamento crítico e na confiança em nossas instituições, que vocês sabem que estão sendo erodidas – e simplesmente como um presente de Natal”, disse Ulvaeus, coproprietário da editora responsável pelo livro, à Reuters.

O livro foi escrito por Asa Wikforss, professora de filosofia teórica que foi eleita para a Academia Sueca, que escolhe o Prêmio Nobel de Literatura, neste ano.

“Começo com o tipo de ideias muito filosóficas sobre como é incrivelmente fácil minar a confiança sobre a qual Bjorn estava falando, porque o conhecimento, o conhecimento humano, depende em grande medida de fontes confiáveis”, disse ela.