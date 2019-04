Biografia de Prince vai ser lançada em outubro

Joe Coscarelli, New York Times

The Beautiful Ones (Os Belos), biografia que Prince começou a escrever pouco antes de sua morte, em 2016, será lançado em outubro com fotografias raras e letras manuscritas, anunciou a editora Random House.

Famoso por cuidar de sua privacidade em geral inacessível, o cantor, que morreu de overdose acidental de opioides aos 57 anos, havia anunciado o projeto poucas semanas antes de ser achado morto em sua propriedade em Paisley Park, Chanhassen, Minnesota.

“Estamos bem no comecinho – minha primeira lembrança – e espero que possamos chegar até o Super Bowl”, disse Prince, que fez o show do intervalo em 2007 para uma pequena plateia em um miniconcerto para celebrar as notícias sobre o livro, em março de 2016.

“As gentis pessoas da Random House fizeram-me uma oferta que não posso recusar”, afirmou ele. “Vocês todos ainda leem livros, certo?”

Prince contratou o escritor Dan Piepenbring, editor na Paris Review, como um colaborador da autobiografia, descrevendo-o como “tudo menos uma pessoa que diz ‘sim, senhor’”. A nova versão, uma parceria com o patrimônio Prince, terá “as primeiras páginas” do livro de memórias, junto com uma introdução de Piepenbring, que por um breve período colaborou com o cantor em “uma época em que Prince estava pensando profundamente sobre como revelar mais sobre si e suas ideias ao mundo, enquanto mantinha o mistério e a mística que ele ‘tão cuidadosamente cultivava’”, informou a editora.

O livro foi originalmente adquirido pela Spiegel & Grau editora de não ficção da Random House, que encerrou suas atividades este ano, e agora será lançado pela empresa maior. O editor Chris Jackson falou sobre Prince: “Sua morte foi uma perda incomensurável, mas esse livro – cheio de escritos de próprio punho e imagens que ele cuidadosamente preservou em Paisley Park – é um belo tributo à sua vida”.

Ao lado de letras e “fotos inéditas”, The Beautiful Ones terá material original do cantor, incluindo o tratamento manuscrito original de Purple Rain, o filme e o álbum de 1984, e outros materiais que foram preservados em Paisley Park. / TRADUÇÃO DE CLAUDIA BOZZO