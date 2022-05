Billy Idol fará show em São Paulo antes do Rock in Rio

Longe do público brasileiro desde 1991, Billy Idol anunciou que fará uma única apresentação em São Paulo, no dia 8 de setembro. Ele será o destaque da retomada do festival Popload, que ocupará o Pavilhão Pacaembu. Um dia depois, o cantor britânico subirá ao palco do Rock in Rio.

Billy Idol traz ao Brasil a turnê de seu novo álbum, The Roadside, e o primeiro com músicas inéditas, em quase sete anos, que foi lançado ano passado. Mas sucessos como Eyes Without a Face provavelmente não vão ficar de fora.

Para a apresentação no Popload, Billy Idol conta com banda formada por seu parceiro musical Steve Stevens (guitarra), Stephen McGrath (baixo e backing vocals), Billy Morrison (guitarra e backing vocals), Paul Trudeau (teclados e backing vocals) e Erik Eldenius (bateria).

Os ingressos estão à venda no site da Tickets for Fun e na bilheteria oficial, no Teatro Renault. Preços variam entre R$ 160 (meia-entrada da pista) e R$ 720 (inteira do camarote).

Serviço:

Popload Gig com Billy Idol

Data: 8 de setembro de 2022 (quinta-feira)

Local: Pavilhão Pacaembu - Praça Charles Miller, s/nº, Pacaembu

Horário: 21h30

Abertura dos portões: 19h30

Classificação etária: 16 anos

Ingressos:

Pista: R$ 320 (inteira) | R$ 160 (meia-entrada)

Pista premium: R$ 620 (inteira) | R$ 310 (meia-entrada)

Camarote: R$ R$ 720 (inteira) | R$ 360 (meia-entrada)

Link de vendas (com taxa de conveniência): www.ticketsforfun.com.br

Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência):

Teatro Renault - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 - República - São Paulo/SP, 01317-000

Horário de Funcionamento:

Terça-feira a domingo - das 12h às 20h

Segunda-feira e feriados - Fechado*

*Excepcionalmente em 30/5, dia da abertura da venda geral deste evento, a bilheteria funcionará das 10h às 18h.