Billie Eilish, Paul McCartney e Kendrick Lamar são confirmados no Festival de Glastonbury

Após o cancelamento devido à pandemia das suas duas últimas edições, o lendário festival britânico de Glastonbury apresentou na quarta-feira o seu cartaz, com as presenças marcantes de Billie Eilish, Paul McCartney e Kendrick Lamar.

A californiana Eilish, de 20 anos, será a atração principal no dia 24 de junho, tornando-se a artista mais jovem a fazê-lo solo, já tendo participado do festival em 2019 em um palco secundário.

No dia seguinte, o ex-baixista dos Beatles subirá ao palco principal e no dia 26 o rapper americano Lamar encerrará o festival.

McCartney, que completará 80 anos na época do show, já estava programado para ser a atração principal da 50ª edição do festival em 2020, mas o evento, que costuma reunir mais de 200 mil pessoas no sudoeste da Inglaterra, foi cancelado devido ao coronavírus.

O festival também foi cancelado em 2021, mas foi substituído por um grande show sem público transmitido ao vivo pela internet.

Entre os grandes nomes anunciados para esta edição estão também a veterana rainha da disco music Diana Ross, a banda britânica Foals e o rock alternativo dos londrinos Wolf Alice.

O festival acontecerá de 22 a 26 de junho e não há mais ingressos, já que a maioria foi alocada entre aqueles que compraram para as edições canceladas anteriores.

