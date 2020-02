Billie Eilish lança 'No Time To Die', música inédita da trilha de '007'

Billie Eilish prometeu e cumpriu: divulgou nesta quinta-feira, 13, sua nova música, No Time To Die, canção título do novo 007, Sem Tempo Para Morrer.

O filme chega aos cinemas em abril deste ano.

Na música, Billie canta sobre uma base de piano que ganha elementos épicos nas mãos do seu irmão e produtor, Finneas. "Eu fui estúpida por te amar? / Fui imprudente em ajudar? / Era óbvio para todo mundo? / Que eu caí numa mentira / Você nunca esteve do meu lado", diz um trecho da letra.

Ouça a canção:

Segundo o Twitter oficial da cantora, sua primeira performance da canção será no BRIT Awards, no próximo dia 18 de fevereiro. Ela cantará ao lado de Finneas, bem como de Hans Zimmer e de Johnny Marr (ex-guitarrista do The Smiths).

Numa entrevista recente para a Variety, Billie disse ainda estar em choque sobre participar da franquia. "É louco ser uma parte disso, de todo jeito. Ser capaz de fazer uma trilha para um filme de uma série tão lendária é uma honra. James Bond é franquia mais cool que já existiu", disse.

Aos 18 anos, ela é a artista mais jovem a gravar uma música da franquia, que anteriormente já contou com contribuições de Paul McCartney (Live and Let Die), Shirley Bassey (Goldfinger) e Adele (Skyfall).

Em 007 – Sem Tempo Para Morrer, Daniel Craig volta a interpretar James Bond, que também tem no elenco Ana de Armas, Léa Seydoux, Rami Malek, Christoph Waltz e Ralph Fiennes.

Na produção, dirigida por Cary Joji Fukunaga (True Detective), Bond está desfrutando de uma vida tranquila na Jamaica. Sua paz acaba quando seu velho amigo Felix Leiter, da CIA, aparece pedindo ajuda. A missão de resgatar um cientista sequestrado acaba sendo muito mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond à trilha de um vilão misterioso armado com uma perigosa tecnologia.