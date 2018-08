Bezerra da Silva sai do coma e acena O sambista Bezerra da Silva, de 77 anos, saiu do coma na noite de quarta-feira, após oito dias internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde Pinheiro Machado, em Laranjeiras, na zona sul. Segundo boletim médico, ele já se mantém acordado e interage com as pessoas. "A sedação foi suspensa e o Bezerra da Silva apresenta uma pequena melhora na parte respiratória. Como ainda respira com auxílio de aparelhos, ele responde com acenos", disse a médica Yasmin Nader, responsável pelo CTI do hospital. O sambista foi internado no dia 1º de setembro apresentando dificuldades para respirar. No mesmo dia, foi sedado e os médicos diagnosticaram um enfisema pulmonar e uma forte pneumonia. Ainda não há previsão de alta.