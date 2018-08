Bezerra da Silva melhora e respira sem aparelhos O sambista Bezerra da Silva, de 77 anos, apresentou melhora do seu quadro respiratório, segundo boletim médico divulgado neste domingo pela Casa de Saúde Pinheiro Machado, em Laranjeiras, na zona sul. De acordo com Leonardo Vilela, coordenador-médico do hospital, o cantor não usa mais aparelhos para respirar. Porém, ainda realiza fisioterapia respiratória intensiva, utilizando uma máscara ventilatória. Vilela também informou que Bezerra da Silva não precisa mais de medicação para o controle da pressão arterial e a sedação foi suspensa. Embora o quadro seja de constante melhora, ainda não há previsão de saída do Centro de Terapia Intensiva (CTI). Bezerra da Silva está internado desde o dia 1º de setembro quando apresentou dificuldades para respirar. Ele precisou ser sedado e os médicos diagnosticaram um enfisema pulmonar e uma forte pneumonia. O sambista chegou a ficar em coma induzido por alguns dias e precisou da ajuda de aparelhos para continuar respirando.