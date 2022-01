Beyoncé presta homenagem a Elza Soares

A cantora Beyoncé usou o site oficial de sua organização, a fundação BeyGOOD, para homenagear Elza Soares, que morreu nesta quinta, 20, aos 91 anos, no Rio de Janeiro.

Leia Também Morre a cantora Elza Soares aos 91 anos

"Descanse em paz, Elza Soares. Sua música entreteve e inspirou muitos no Brasil e ao redor do mundo. Somos muito gratos", escreveu Beyoncé.

Em junho do ano passado, quando Elza estava prestes a completar 91 anos, Beyoncé a homenageou também por meio da BeyGOOD. O nome de Elza apareceu com destaque na conta do Instagram, com os seguintes dizeres: "Celebrando o brilho e a criatividade dos músicos negros que influenciaram o mundo por meio de sua arte".

Artistas como Bob Marley, Cassper Nyovest e Mary J. Blige também foram celebrados no perfil da fundação.

Tornou-se um hábito da cantora americana usar suas redes sociais para homenagear ou parabenizar personalidades de todo o mundo cujo trabalho seja de seu agrado - em maio do ano passado, por exemplo, Beyoncé lamentou a morte do ator e humorista Paulo Gustavo, vítima da covid-19.