Beyoncé libera Lemonade para plataformas de streaming

Sexto álbum de estúdio de Beyoncé, Lemonade finalmente chegou às plataformas Spotify e Apple Music. Conhecido por hits poderosos, como Formation, o disco de 13 músicas foi lançado em 2016. Até então, o material estava restrito à plataforma Tidal, comandada por Beyoncé e Jay-Z.

Com forte tom político, Lemonade versa sobre identidade negra, racismo, apropriação cultural e embranquecimento. O título do disco, “limonada”, em português, faz referência aos ancestrais de Beyoncé, escravos, que tomavam o suco na esperança de embranquecer. O carro-chefe do álbum, Formation, foi o ponto alto da histórica apresentação da cantora no Super Bowl.

Na semana passada, estreou na Netflix o documentário “Homecoming – A Film By Beyoncé”. O filme conta os bastidores da apresentação de Beyoncé no festival Coachella 2018 — o primeiro da história a ter uma mulher negra como atração principal.

Relembre o clipe de Formation: