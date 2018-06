Beyoncé e Jay-Z lançam álbum surpresa

Beyoncé e Jay- Z lançaram um álbum surpresa neste sábado, 16. O disco se chama Everything is Love. Esta é a primeira vez que o casal lança um trabalho em parceria. Antes, entretanto, ambos haviam colaborado em diversas faixas de seus trabalhos solo como 03 Bonnie and Clyde, Drunk in Love e Family Feud.

+++ Beyoncé promete ajuda às vítimas de Harvey

Esta não foi a primeira vez que a cantora lançou um álbum completo sem avisar aos fãs. Ela fez o mesmo com o elogiado Lemonade e com Beyoncé. Everything is Love só está disponível na plataforma de streaming Tidal, do próprio Jay-Z.

+++ Entenda os rumores de traição entre Beyoncé e Jay-Z

Eles também gravaram um clipe no Museu do Louvre em Paris para a música Apeshit. Everything is Love tem 9 faixas.