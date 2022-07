Bebel Gilberto pisa na bandeira do Brasil em show e pede desculpas

A cantora Bebel Gilberto, 56, virou um dos temas mais comentados nas redes sociais neste fim de semana depois que viralizou um vídeo em que pisa na bandeira do Brasil durante show nos Estados Unidos.

Leia Também Bebel Gilberto prepara volta com canções eletrônicas

Filha de João Gilberto e sobrinha de Chico Buarque, Bebel se desculpou com o público por um vídeo postado em suas redes sociais, após a repercussão, "Ato impensado", classificou. A apresentação aconteceu em San Francisco, nos Estados Unidos, enquanto a cantora interpretava a faixa Bananeira.".

O ato puxou uma série de postagens no Twitter sobre a conduta da artista, que foi criticada por políticos, como a deputada Bolsonarista Carla Zambelli, que escreveu: "Vamos propor um projeto de lei para penalizar com prisão sem fiança ou responsabilidade criminal o ato de queimar, danificar, modificar ou atacar os símbolos nacionais.". Ela também foi criticada pelo ex secretário especial da cultura, Mário Frias, "Essa gente nao sente nada pelo Brasil", classificou.

Esta é Bebel Gilberto, filha do compositor João Gilberto, sobrinha de Chico Buarque. Vejam o q ela fez com a bandeira do Brasil recebida de um expectador em San Francisco. Essa gente não sente nada pelo Brasil. Gostam apenas de se beneficiar do que o povo pode lhes proporcionar pic.twitter.com/MlhcDSZt9g — MarioFrias (@mfriasoficial) July 23, 2022

Bebel é filha da cantora Miúcha (1937-2018) com João Gilberto, pai da Bossa Nova. A artista de 56 anos ganhou holofotes nos últimos tempos após a repercussão do espólio de seu pai, morto em 2019, e das condições que o cantor se encontrava nos últimos dias de sua vida. A cantora é radicada nos EUA.