Barbra Streisand: relembre 5 papéis distintos da atriz no cinema

Barbra Streisand completa 80 anos de idade neste domingo, 24. Uma das mais honradas de sua geração, já recebeu prêmios do Oscar, Grammy, Emmy e Tony, entre outros.

Relembre abaixo alguns de seus trabalhos no cinema ao longo das décadas, incluindo algumas de suas músicas mais elogiadas que foram para as telonas.

'Uma Garota Genial' (1968)

No auge de sua juventude, a atriz chorava em cena marcante do filme Funny Girl - Uma Garota Genial. O papel lhe rendeu um Oscar de melhor atriz logo no início de sua carreira - detalhe que, no mesmo ano, Katharine Hepburn também foi premiada, já que ambas tiveram a mesma quantidade de votos pela Academia.

'Nasce Uma Estrela' (1976)

Barbra Streisand estrelou uma versão do longa Nasce Uma Estrela em 1976 (há também a de 1937, com Janet Gaynor e Fredric March, 1954, com Judy Garland e James Manson, e 2018, com Lady Gaga e Bradley Cooper) ao lado de Kris Kristofferson.

Sua música Evergreen foi condecorada com o Oscar de melhor canção original, superando o clássico Gonna Fly Now, de Rocky, e uma composição de Henry Mancini para o filme Pantera Cor-de-Rosa, entre outras.

No canal do YouTube da cantora, é possível relembrar um afinado dueto entre a dupla.

'O Espelho Tem Duas Faces' (1996)

Cantada ao lado de Bryan Adams no longa O Espelho Tem Duas Faces, que mostra o amor entre dois professores, a música já mostra outra fase da carreira da artista, então com 55 anos, e rendeu uma indicação ao Oscar de melhor canção original em 1997.

'Entrando Numa Fria Maior Ainda' (2004)

Em posição diferente da de seus principais trabalhos, nesta comédia cheia de estrelas (Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Owen Wilson e Blythe Danner) a atriz deixou o talento musical de lado para viver uma personagem bem-humorada, como a excêntrica mãe do personagem Gaylord (Stiller).

'Minha Mãe É Uma Viagem' (2012)

Em outra comédia, um de seus trabalhos mais recentes no cinema, Barbra Streisand vive uma mãe que acompanha o filho em uma viagem de mais de uma semana cruzando os Estados Unidos.