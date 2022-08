Barão Vermelho comemora 40 anos de carreira com minissérie, nova turnê e lançamento de quatro EPs

Quarenta anos de sucesso em quatro episódios, quatro discos e uma nova turnê. É assim que o Barão Vermelho irá celebrar os longos anos de carreira da banda, considerada uma das formações mais influentes do rock brasileiro nos anos 80. De minissérie especial no canal Bis ao lançamento de novos EPs, as comemorações de aniversário começam nesta sexta-feira com o primeiro show da tour Barão 40, em Porto Alegre. No sábado (13), às 23h acontece a estreia do primeiro episódio da série documental no canal por assinatura.

Produzida para relembrar momentos marcantes dos 40 anos de história da banda, a minissérie foi dividida em: Acústico, Clássicos, Blues e Sucessos. Em cada episódio, o público irá revisitar diferentes décadas por meio do extenso repertório que mistura entrevistas, imagens de bastidores e participações especiais de Roberto Frejat, Samuel Rosa, Chico César e Jade Baraldo. A exibição acontecerá todos os sábados às 23h, até o dia 3 de setembro.

A divisão da minissérie é o que forma os quatro discos que serão lançados um a cada mês nas plataformas de streaming. Com caráter retrospectivo, o Barão Vermelho reapresenta as músicas mais significativas da trajetória da banda. Os EPs contam com canções como Bete Balanço, Por Você, Carne de Pescoço, Down em Mim, Maior Abandonado, Amor Meu Grande Amor, Puro Êxtase", entre outras clássicas que também estão presentes na produção em vídeo. O disco acústico será lançado neste sábado (13).

Liderado por Cazuza e Frejat no passado, a banda atualmente é formada por Rodrigo Suricato (guitarra, violão e voz), Fernando Magalhães (guitarra e violão), Guto (bateria) e Maurício (teclado e vocais). Em junho, eles gravaram dois shows no Rio de Janeiro, cidade natal do grupo, para celebrar os 40 anos da banda. As duas apresentações foram gravadas e resultaram nos discos e na minissérie documental.